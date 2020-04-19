扎里夫：伊朗将出口呼吸机 美国得停止干涉他国事务

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外长扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在社交媒体发文，喊话美国总统特朗普称，伊朗将于近几个月开始出口呼吸机。

同时他表示，美国需要做的就是停止干涉他国事务，特别是伊朗事务。同时，伊朗绝对不会接受任何美国政治家的建议。

最近国际社会也发出解除美对伊制裁的强烈呼声。联合国秘书长古特雷斯、联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特等官员多次呼吁解除对伊朗等国家的单边制裁，以免削弱这些国家应对疫情的能力。中国和俄罗斯也多次敦促美国取消对伊朗的单边制裁措施。

“我们呼吁解除可能破坏各国应对新冠肺炎大流行的制裁。”联合国秘书长古特雷斯日前在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上表示，世界正与病毒进行斗争，相关方面应暂时解除对一些国家的有关制裁措施，以免影响这些国家应对疫情的能力。

“制裁会阻碍医疗工作开展，使整个世界处于危险之中。”联合国人权事务高级专员巴切莱特日前表示，鉴于新冠肺炎疫情对卫生部门和人权的潜在破坏性影响，应当对面临疫情的国家所承受的广泛制裁进行紧急重新评估。“各种制裁可能阻碍伊朗、古巴、朝鲜、委内瑞拉和津巴布韦等国的医疗努力，这些国家的卫生系统大都十分脆弱，进口重要医疗用品受到阻碍，将会增加我们所有人的风险。”