伊朗新增新冠肺炎确诊病例1294例 59273例康复

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部公关和新闻中心主任贾汉普尔表示，当地时间20日，伊朗新增新冠肺炎确诊病例1294例，新增死亡91例。

截至当天中午，伊朗累计确诊新冠肺炎病例83505例，其中59273例康复，5209例死亡。

截至20日，伊朗累计进行了353012次核酸检测。

伊朗巴斯德研究所新兴和复发性疾病和公共关系的负责人说，在新冠病毒报告的初期，全国的新冠病毒日检测量是500次，现今我们的新冠病毒日检测量达15000次。

今日埃桑·莫斯塔法维（Ehsan Mostafavi）在接受伊通社（IRNA）教学记者采访时指出，我们有潜力将测试该疾病的能力提高一倍或两倍，通过在国内建立新冠病毒测试实验室网络平台，我们成功地创造了威胁这种疾病的机会。

他指出，在该国确诊病例报告的早期，设立了4所新冠病毒诊断实验室。目前，该国新冠病毒诊断实验室的数量已经超过125所，其中包括公共的和私人的。

他接着说，随着该国实验室网络的发展，已经为密切接触者提供了新冠病毒测试的条件。

伊朗巴斯德研究所今年将举行100周年成立庆典活动。

在这些年里，该研究在控制鼠疫、天花和结核病等许多疾病方面发挥了重要作用，如今，伊朗巴斯德研究所继续负责该国新冠病毒的诊断工作。