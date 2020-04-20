韩国银行宣布：随着对伊朗制裁的重启，韩元结算比重下降

伊朗国家通讯社（IRNA）：据韩联社报道，据韩国银行（央行）17日公布的数据，2019年韩国企业接收的出口货款中美元占比83.5%，同比下滑1个百分点。

央行表示，美元结算比重高达97.3%的半导体出口单价下滑，拉低整体出口货款中美国结算占比。DRAM半导体期货（以8GB为准）的价格从2018年的平均8.11美元跌至去年的3.88美元。

由于汽车出口增长，出口货款中的欧元结算比重从2018年的5.6%升至去年的6.1%。日元的结算增长0.4个百分点，为3.1%。随着对伊朗制裁的重启，韩元结算比重下降0.2个百分点，为2.6%。韩企从2010年底起从伊朗进口原油时以韩元结算。

进口货款美元结算比重为80.6%，同比增长0.4个百分点。欧元和日元均降低0.5个百分点，分别为5.9%和5.6%，韩元结算比重为5.9%。

最近国际社会也发出解除美对伊制裁的强烈呼声。联合国秘书长古特雷斯、联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特等官员多次呼吁解除对伊朗等国家的单边制裁，以免削弱这些国家应对疫情的能力。中国和俄罗斯也多次敦促美国取消对伊朗的单边制裁措施。

“我们呼吁解除可能破坏各国应对新冠肺炎大流行的制裁。”联合国秘书长古特雷斯日前在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上表示，世界正与病毒进行斗争，相关方面应暂时解除对一些国家的有关制裁措施，以免影响这些国家应对疫情的能力。

“制裁会阻碍医疗工作开展，使整个世界处于危险之中。”联合国人权事务高级专员巴切莱特日前表示，鉴于新冠肺炎疫情对卫生部门和人权的潜在破坏性影响，应当对面临疫情的国家所承受的广泛制裁进行紧急重新评估。“各种制裁可能阻碍伊朗、古巴、朝鲜、委内瑞拉和津巴布韦等国的医疗努力，这些国家的卫生系统大都十分脆弱，进口重要医疗用品受到阻碍，将会增加我们所有人的风险。”