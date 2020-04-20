伊朗足球明星获评亚足联“世界杯亚洲英雄”

伊朗国家通讯社（IRNA）：据亚洲足球联盟（AFC）最近发布的“世界杯亚洲英雄”名单，其中包括伊朗足球明星贝兰万德。

“世界杯亚洲英雄”由专家和球迷共同票选产生。亚足联本月初评选了5位世界杯亚洲英雄球员，包括朴智星、萨米·阿尔·贾巴尔（沙特）、阿里雷扎·贝兰万德（伊朗）、蒂姆·卡希尔（澳大利亚）和本田圭佑（日本）。

综合球迷选票和专家评价结果，朴智星在该名单上排名第一，卡希尔、阿尔·贾巴尔分列第2和第3，贝兰万德和本田圭佑并列第4。

具体来看，在权重占25%的粉丝投票中，贝兰万德排名第一，其后依次是本田圭佑、阿尔·贾巴尔、朴智星和卡希尔。但专家评选结果中，朴智星排名第一。

最近还有一份报道称伊朗波斯波利斯伊朗国门贝兰万德和比利时联赛的亨克达成了协议，贝兰万德将在夏窗转会至亨克，目前他将继续和为波斯波利斯踢球至本赛季结束。

2015年，贝兰万德入选了伊朗国家队。

阿里雷扎·贝兰万德(Alireza Beiranvand)，1992年9月22日出生于伊朗胡拉马巴德(Khorramabad,Iran)，伊朗职业足球运动员，司职门将，效力于伊朗足球超级联赛波斯波利斯足球俱乐部。