伊朗外交部发言人：美国的非法存在是波斯湾动荡和不安全的根源

伊朗国家通讯社（IRNA）：针对日前美国方面表示近日美国军舰在波斯湾海域遭到了伊朗海军的挑衅，伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）表示，美国在波斯湾地区的非法和具有侵略性的存在已经危及到了波斯湾地区的安全，他们通过威胁和施加制裁为该地区的民众制造了很多问题，在伊朗的边境地区制造了不安全，因此他们对伊朗的指控是没有根据的。

他说，这里是我们的地区而且他们（美军）在波斯湾的行动都是非法也不符合国际社会的框架；我们海军在该地区的行动完全是合法并保证地区的安全，这是一个毫无疑问的问题。

最近伊斯兰革命卫队对美军发出强硬警告，建议美国遵守波斯湾和阿曼湾的国际规则和海事协议，不要进行任何不妥、冒险性行为。伊斯兰革命卫队将考虑外国部队在该地区威胁国家安全的行为，将对其任何错误行动进行明确果断的回应。

同时，伊斯兰革命卫队还在声明中驳斥了美方15日的指控，表明是美国进行了挑衅和危险的行动，并表示，美国对伊朗革命卫队的指控是虚假的好莱坞情节。

4月15日，美国海军第五舰队发布声明称，在波斯湾国际海域执行任务时，6艘美国军舰遭到了伊朗革命卫队11艘船只的反复骚扰，革命卫队的这种危险和挑衅行为会增加误判和冲撞的风险。

当地时间17日，伊朗国防部长哈塔米对此表示，美国在波斯湾地区的非法和具有侵略性的存在已经危及到了波斯湾地区的安全，他们在伊朗的边境地区制造了不安全行动，因此他们对伊朗的指控是没有根据的。