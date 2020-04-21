伊朗汉学家：“健康丝绸之路”有巨大现实意义

伊朗国家通讯社（IRNA）：新冠肺炎疫情尚在全球肆虐，不少国家正面临着严峻考验。在这全球战疫的特殊时刻，在驻外文化和旅游机构总部（筹）（中外文化交流中心、文化和旅游部海外文化设施建设管理中心）的协助下，我们采访了伊朗的一位汉学家，来听听对中国有着更多了解的他，是怎样看待这场战疫，又是怎样看待未来的呢——

讲述人：好麦特

伊朗汉学家

我是好麦特，我在伊朗德黑兰。

中国是我的第二个故乡。我在中国居住了十几年，两个孩子都是在中国出生的，我与中国有着很深的缘分。疫情在中国发生的时候，我真的很担心，我有这么多朋友在中国啊！我跟他们保持联系，一直到得知中国战疫已经取得了阶段性重要成效，曾经疫情最严重的武汉已经解封，朋友们都还安安全全的，才放下了心。

这期间，我看到了中国政府在灾难面前采取的快速全面又严格彻底的措施。我在中国多年，我亲身感受过中国的举国之力有多么值得赞叹。在中国，有一种说法叫“安全第一”，也就是把人的安全放在第一位。面对疫情，果断有力的措施又一次最大程度地保护了人民的安全和健康。

此前，中国战疫为全世界争取了宝贵的时间，现在，中国还向全世界提供珍贵信息和支援救助，努力帮助阻止疫情在全世界的蔓延。可以说，世界人民的安全和健康，也在中国政府的关注当中。

两个月前，疫情在伊朗出现的时候，很多人并不了解其严重性。我们通过阅读从中文翻译过来的文件和观察中国的疫情防控，才得以知晓如何抗击疫情。3月，伊朗迎来了传统节日纳吾鲁孜节，这个节日在伊朗与春节在中国一样重要。大家都期待这个节日，期待春暖花开时走亲访友。但是因为疫情，政府要求大家都不要出门，我们内心虽有无限的伤感，也都好好地遵守规定。我们知道，中国就是这样防止了疫情的蔓延。伊朗所有的学校都处于关闭状态，教学内容通过网络课程实施。我是德黑兰大学外语学院中文系教授，也在网络上开设了课程。昨天，我给学生上了三节课，同学们都积极参加。

现在，伊朗的疫情有好转。政府采取了新的措施，将室外的工作分级别对待，风险高的聚集性工作还是处于停滞状态，小范围、风险低的工作已经逐步恢复，像银行等与老百姓生活相关的行业也开始复工了。我们已经认识到，疫情并不能在短期内结束，在保护好自己的同时，人们还在探索如何恢复正常生活和工作。

重大传染性疾病是全人类的敌人。新冠肺炎疫情给全世界人民的生命安全和身体健康都带来了巨大威胁，给全球公共卫生安全带来巨大挑战，还对全球经济、金融、政治产生巨大负面影响。此时此刻，我们应该秉持人类命运共同体理念，为全球公共事业作出贡献。我关注到中国国家主席习近平强调打造“健康丝绸之路”，我觉得在疫情面前，“健康丝绸之路”有着非常重要的现实意义，这意味着我们要为全世界人民的健康安全共同努力。打赢全球战疫的办法就是团结，共同分享抗疫经验。在全球化的今天，人类已别无选择，只有携手同行、共克时艰，一起消灭新冠病毒以及其他各类“病毒”。

现在，伊朗也开始向其他国家分享战疫的办法，尽力提供援助。中国和伊朗是全面战略合作伙伴，有着很深的友谊。疫情在中国暴发的时候，伊朗向中国提供了帮助。让我特别感动的是，在伊朗，很多老百姓、大学生都给中国加油、给武汉加油。这在当时成了我们共同的一个口号，很多伊朗人其实不懂中文，但是他们都学会了说“武汉加油”，也明白是什么意思。同样，疫情在伊朗出现后，中国政府、人民、企业给伊朗提供了约30架飞机的医疗物资、设备和其他抗击疫情的相关物品。

去年，我参加了“青年汉学家研修计划”西安班。对我来说，这是一段非常珍贵的经历，我认识了来自世界各地的汉学家。我和这些汉学家朋友经常联系，在疫情期间也互相关心慰问。在西安的时候，我认识了意大利汉学家安馨彤。意大利疫情暴发的时候，我们几个汉学家朋友都特别担心她，后来联系上她，得知她很安全，大家才放心。

我相信，汉学家的交流不会因为疫情被阻断，我们完全可以通过举办线上活动、开展线上课程加强合作。我们虽然在不同的国家、不同的地方，但是我们的心都在一起。无论疫情时期，还是其他时候，伊朗和中国作为两个伟大的文明古国，应携手共创辉煌。

来源：文旅中国