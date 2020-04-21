伊朗议长拉里贾尼重申中伊战略友好关系

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗议长拉里贾尼（Ali Larijani）昨日致信中国全国人大委员长栗战书，感谢其在拉生病期间的关心，并重申两国战略友好关系。

拉里贾尼指出，伊中两国都拥有悠久的文明背景，在地区和国际事务中发挥着至关重要的作用。加强两国在各领域的友好合作是我们的共同信念。

伊朗议会将支持任何与加强两国友好战略关系相一致的行动。拉对中国有效控制新型冠状病毒和建立全球模式表示祝贺，并感谢中国向伊朗提供的人道主义援助，这为伊朗控制疫情起到了重要作用。

与此同时，伊朗外长扎里夫4月16日在社交平台推特上用中文发文，表示自己与中国国务委员兼外长王毅日前再次通话。

扎里夫在推文中对中方向伊朗提供抗疫物资并派医疗专家表示感谢，同时谴责美国持续非法制裁严重妨碍伊朗抗击疫情努力。

扎里夫表示，疫情发生以来，中方向伊朗提供了无私帮助，伊朗人民对此深表感谢。当前形势下，个别国家无理指责中国的抗疫努力，这既不负责任，也十分危险。伊方强烈谴责向世界卫生组织施压的单边主义行径。

另外，前几天伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）表示，所以中国和其他30个国家、非政府组织、国际社会等也给予了伊朗宝贵的帮助。中国政府、人民、企业给了伊朗提供了约30架飞机的医疗物资、设备和抗击新冠肺炎疫情的相应物品。伊朗十分感激中国，也感谢通过不同方式给伊朗提供帮助的国家。

穆萨维补充道，伊朗是一个懂得感恩的国家，即使是微小的帮助，也将报以感激。伊朗十分感激中国政府在这种艰难的情况下给予了伊朗最大的帮助， 伊朗对此表示赞赏。 一些邻国甚至同伊朗没有良好关系的国家都提供了帮助，伊朗同样表示赞赏。