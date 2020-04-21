疫情威胁下 伊朗外长高调访问叙利亚有何深意

伊朗国家通讯社（IRNA）：据环球网报道，当地时间20日，伊朗外长扎里夫抵达叙利亚首都大马士革对叙利亚展开为期一天的访问，并在当天先后会见了叙利亚外长穆阿利姆、叙利亚总统阿萨德。

自新冠肺炎疫情暴发以来，全球各国大都采取了关闭交通通道或缩减交通联系、号召民众减少聚集等举措来降低人员往来和流动带来的疫情蔓延风险，在此期间也鲜有各国领导人出访他国的消息。

扎里夫选择在疫情肆虐全球的特殊时期访问叙利亚折射出怎样的政治考量？来看环球驻叙利亚记者朱雪松的分析解读。

双方谈了啥？

叙利亚总统府所公布的照片显示，在会面过程中，叙利亚总统阿萨德和伊朗外长扎里夫及全体会面人员均佩戴了口罩，扎里夫还佩戴了蓝色手套。

根据叙利亚总统府所发布的消息，阿萨德与扎里夫首先就新冠肺炎疫情进行了探讨。阿萨德向因感染新冠病毒死亡的伊朗民众表达哀悼，并对以美国为首的一些西方国家将疫情政治化表示遗憾。

“阿萨德总统在会见中强调，在疫情引发人道主义危机的情况下，美国仍持续不断地对其他国家实施制裁。一些西方国家在应对疫情危机上的失败暴露了这些国家的政府是为一些既得利益者服务的，并没有考虑人民的利益。”叙利亚总统府在一份声明中说。

双方还就叙利亚政治进程等相关问题进行了讨论。扎里夫表示，近期西方势力试图通过所谓的“化学武器调查”来抹黑叙利亚政府，并指责称，这是这些势力过去常用的伎俩，是十分可耻的行为。

访问目的一：分享伊朗抗疫经验

从叙利亚官方所公布的上述内容不难看出，双方所谈论的重点首先集中在疫情上。分析认为，疫情防控正是扎里夫此访的最主要议题。

截至当地时间18日，伊朗累计确诊病例超过8万例，累计死亡病例超过5000例。但伊朗卫生部当天通报称，伊朗当天新增死亡病例73例，是3月12日以来最低。死亡病例数连续5天不超过100例，且持续下降。与此同时，伊朗首都德黑兰18日开始恢复部分“低风险”经济活动。伊朗卫生部长也于近期表示，伊朗国内大多数省份疫情趋向好转。

新冠肺炎暴发初期，伊朗曾一度是中东地区疫情最严重国家。但从上述数据不难看出，随着防疫工作的深入，伊朗的防疫成果已初见成效。

叙利亚方面，截至当地时间20日凌晨，叙利亚共报告新冠肺炎确诊病例39例，这一数字与其他周边国家相比较小，但联合国曾多次警告称，持续九年多的战乱为叙利亚公共卫生体系带来了毁灭性的破坏，叙利亚有可能遭受潜在疫情蔓延的威胁。

分析认为，在饱受美国和其他西方国家严厉制裁的情况下，伊朗仍竭力突破限制，并在疫情应对上取得了一定效果，这值得同样受到外部制裁的叙利亚借鉴。扎里夫此访可以被看作是借此机会向叙利亚分享伊朗的防疫经验。

访问目的二：表明伊朗不放弃支持叙利亚

分析认为，扎里夫此访还有一个重要原因，即向外界宣告：在如此困难的时期，伊朗仍坚定地与叙利亚站在一起。

伊朗是叙利亚最重要的地区盟友之一。作为阿斯塔纳和谈的三个担保国之一，伊朗一直在政治解决叙利亚危机中扮演着至关重要的角色。

伊朗迈赫尔通讯社20日报道称，在先后经历了高级将领苏莱马尼被美军炸死、新冠肺炎疫情大规模暴发这两起大型事件后，美国和以色列政府认为伊朗可能已经抛弃了叙利亚盟友之不顾。扎里夫选择在如此特殊的时期访问叙利亚，恰恰是想要向美国和以色列传递一个信息，即：叙利亚对伊朗是如此之重要，叙伊两国的关系已经超出了正常外交的范畴，伊朗不会抛弃叙利亚盟友。

访问目的三：围绕叙北部局势积极斡旋

尽管土俄两国领导人已经于今年3月就伊德利卜省停火问题达成协议，但叙利亚和俄罗斯均多次表示，土耳其所支持的叙反对派武装曾多次违反停火协议，袭击叙利亚政府军营地。

分析认为，在包括伊德利卜省在内的叙北部地区局势仍不明朗的情况下，作为叙利亚政治进程的推动者和叙利亚政府的强大支持者之一，伊朗试图与叙利亚政府加深联系，以便能够就叙北部局势问题在叙、土两国政府间积极展开调解和斡旋，继续推动叙利亚危机政治进程。这是扎里夫此访的另一个主要目的。