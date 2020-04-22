伊朗新增1194例确诊病例 新增死亡连续9天低于100

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部公关和新闻中心主任贾汉普尔表示，当地时间22日，伊朗新增新冠肺炎确诊病例1194例，新增死亡94例。

他说，据我们的数据至今伊朗新增新冠肺炎累计确诊85996例；新增死亡94例，累计死亡5391例，63113例康复。

这也是伊朗单日新增死亡病例连续第九天低于100例。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼在抗击新冠病毒的国家工作会议讲话时表示，保持社交距离非常重要，评估显示，人们对此进行了配合，商家遵守了协议。但新冠肺炎确诊人数仍在增加，不应对疫情掉以轻心。

鲁哈尼提到，近期卫生部推出一款应用软件，可以显示使用者周边的新冠肺炎确诊以及疑似病例，可以帮助人们了解疫情进展。

鲁哈尼强调，全世界都在与新冠病毒作斗争，病毒影响了全球政治和经济。但对伊朗而言更加困难，因为还需要抵抗制裁。

他提到，在即将到来的斋月，政府将不会举行大规模的集会或开斋节活动，政府的系列政策将一直维持到5月4日。

此外，鲁哈尼宣布，室内的购物中心将在遵守相关卫生协议下，于4月20日恢复开放，营业时间为上午6时到下午6时。

鲁哈尼补充说，伊朗司法机构释放了部分囚犯，经过同相关部门商议决定，囚犯假期的截至日期由此前的4月19日延长至5月20日。