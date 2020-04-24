对伊朗的制裁揭露美国人权宣示的虚伪性——专访安徽大学西亚北非研究中心主任王泽壮

伊朗国家通讯社（IRNA）：王泽壮教授在接受伊通社（IRNA）记者的采访时补充道，今年二月中旬，当伊朗竭尽全力抗击新冠病毒疫情时，自称是“世界第一强国”的美国不但没有给德黑兰提供帮助，而且加大了对伊朗的制裁，但伊朗没有放弃努力，且取得了成功。

他说，除了对伊朗实施制裁外，美国还向其它援助伊朗的国家施加压力以阻止他国帮助伊朗，美国政府在伊朗最艰难时刻对其实施了高压制裁，这种恶劣的行径对伊朗抗击新冠病毒疫情产生了负面影响。

制裁使得伊朗抗击新冠疫情的进程变得缓慢

这位中国研究员陈述了美国制裁对伊朗抗击新冠疫情的影响，他说，由于美国的制裁，使得伊朗不仅无法购买设备和医疗材料，甚至在采购之后无法付款，这直接导致伊朗无法控制疫情，极大增加了致死率。

王教授谈到伊朗约有五千人丧生时说，如果没有美国的制裁，死亡量远低于现在这个数量。

他说，美国已说谎成性，一再声称关注伊朗人民的生活，且鼓励伊朗人民反对伊朗的政治制度，企图在人民与政权之间制造隔阂。当伊朗人民面临重大问题时，美国对其实施了制裁，这些都让伊朗人民更加清晰地认识到美国骗人的嘴脸。

对伊朗的制裁是美国对世界人民实行外交政策的一个例子

安徽大学西亚北非研究中心主任称新冠病毒为“自然灾害”，不应该因此去歧视任何国家或人民。并补充道，但在伊朗与新冠病毒抗争的最困难时期，美国非但没有为伊朗提供任何帮助，反而加剧国际政治争端，从而减慢了抗击病毒的进度，在这种情况下，伊朗人会爱上美国吗？美国在伊朗抗击新冠病毒期间的所作所为，是美国对世界人民外交政策的一个案例。

美国对中国的努力视而不见

这位中国大学教授在其演讲中，就美国向中国新冠状病毒的指控表示道，美国对中国抗击新冠病毒的努力视而不见，且谴责北京并对其进行虚假指控以掩盖自己的失败，美国这一根深蒂固的策略是因为中国在防疫方面所取得的积极成就以及特朗普对北京的敌意的结果。

他说，无论中国行事多好，都得不到美国政府的肯定和赞赏，但毫无疑问，绝大多数中国人的共识是美国指责了中国。

安徽大学西亚北非研究中心主任王泽壮：美国的新冠疫情令人担忧

王教授继续说，目前美国的新冠疫情确实令人不安，不管特朗普政府“有意或无意的无视”新冠病毒风险，都表明了美国在这个问题上的行动不足。



他接着说，美国政府指责中国的努力是为了逃避自己的问题，中国政府应该利用一切机会揭露美国的指控并予以反击，中国作为一个拥有数千年历史的大国，有充分的自信和足够的能力来应对一些肆无忌惮的指责和威胁，中国人不怕指责和问题。这是一个历史真理，而不只是口舌之战而已。

国际社会团结起来反对美国

安徽大学教授建议，面对美国努力制造冲突和掩盖其问题，国际社会应更加团结。

他强调须由联合国来管理新冠病毒的必要性，他说，为了尊重联合国的权威以及联合国在《联合国宪章》和国际法框架内处理各种国际问题的作用，不应允许美国无视和违反国家法律法规，否则，这一流行病会因缺乏国际合作，从而演变成真正的灾难。

他重申，联合国现在必须发挥国际协调作用，扮演国际协调员的角色，领导大家共同抗疫，然后启动国际研究以追踪这种病毒，使得联合国机制能够在应对国际危机中发挥关键作用。