伊朗向全球128个国家出口货物

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗伊斯兰共和国海关周五的报道，迈赫迪·米尔沙拉菲（Mehdi Mirashrafi）说，2019年的外贸价值总额超过851.08亿美元，其重量为1.69302亿吨。

他补充说，其中伊朗的出口额超过413.7亿美元，进口额为437.37亿美元。

米尔沙拉菲（Mirashrafi）说，2019年期间，伊朗向全球128个国家出口了货物，从112个国进口了货物。我们出口到40个欧洲国家，21个亚洲国家，28个非洲国家，12个美洲国家；同时从41个欧洲国家，31个亚洲国家，12哥美洲国家和11个非洲进口了货物。

他说，伊朗最大的贸易伙伴分别是亚洲、欧洲和非洲，因为伊朗的对外贸易额有超过570亿美元来自亚洲，占伊朗对外贸易量的68%以上。

除此之外，伊朗是世界上最大的藏红花生产国和出口国，目前向全球45个国家出口藏红花产品。

伊朗藏红花产量占全球95%，全球每年消费藏红花约300吨，其中大部分来自伊朗。

伊朗在上个伊历年出口了137吨藏红花，获利2亿美元。西班牙、希腊、意大利和阿联酋是伊朗藏红花主要进口国，这些国家对藏红花进行后期处理和包装后再次出口。