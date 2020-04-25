鲁哈尼：伊朗密切关注美国的行动

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）伊朗总统鲁哈尼与卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆通电话，就地区局势交换意见。

鲁哈尼表示，近期美国在区域内有一些动作，对此，伊朗将密切关注美国的行动，但伊朗绝不会主动挑起冲突或导致区域局势紧张。

卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆也表示，区域内所有国家应协同努力，防止局势进一步升级。

最近针对美国总统特朗普近日做出的“摧毁任何骚扰美军船只的伊朗炮艇”表态，伊朗军方回应称，伊朗已做好应对任何威胁的准备。

在当天（24日）召开的会议上，伊朗国防部长哈塔米（Mohammad Hatami）表示，伊朗的武装部队一直在“用警惕的目光”密切关注全球和地区局势的发展，并已经做好了应对任何威胁的准备。

与此同时，伊朗伊斯兰革命卫队总司令侯赛因·萨拉米（Hossein Salami）则表示，任何举动都会受到来自伊朗的“果断、有效且迅速”的回应。他表示，伊斯兰革命卫队海军已接到命令，将对任何试图威胁伊朗军舰或民船安全的“美军恐怖分子”船只发起攻击。

萨拉米称，由于美军船只在上周在波斯湾“危险而不专业”的行为骚扰了伊朗的后勤船只，他们对伊斯兰革命卫队船只在附近巡逻“感到害怕”。

伊朗革命卫队19日称美国对于地区安全构成新的危险，革命卫队将增加波斯湾的巡逻艇，以制止美国海军在波斯湾采取新的“不专业和危险”的行动。

萨拉米在23日还表示，波斯湾是伊朗国防战略中的一部分，而美军单位在海上出现了“迷惑”的迹象，这意味着在新冠疫情的影响下，美国对军事单位的控制“可能被削弱了”。