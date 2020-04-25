中国军事专家：伊朗首颗军用卫星发射成功为何意义重大？

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国媒体最近密切关注伊朗首颗军用卫星发射成功的事情，荔枝网就此问题进行分析并采访了一位中国专家；全文如下：

今天的军情观察之“谈兵论战”我们将一起关注:【伊朗首颗军用卫星发射成功为何意义重大？】今天我们邀请到的两位军事评论员分别是——军事专家成汉平教授。他将为您就以上问题进行详细解读。以下是内容概要：

媒体报道，伊朗伊斯兰革命卫队22日表示，已经成功将伊朗的首枚军用卫星“努尔”送入高度425公里的预定轨道。伊朗国内目前正在抗击新冠肺炎疫情，在叙利亚和也门的还有持续的军事投入，发射卫星这么耗资巨大的一件事，伊朗为何选择在这个时候去做呢？

为什么在这个时刻我觉得有三个方面的重要原因，第一个原因，旨在提升伊朗国内的凝聚力。伊朗也是受新冠肺炎疫情影响比较严重的国家，在这个时刻来宣布发射成功，就是告诉伊朗国内的民众，尽管遭受到西方国家长期制裁和打压，我仍然能够研发出凝聚着科技实力和很高技术的一个项目，对伊朗老百姓而言这是一个凝聚力的提升。

第二个就是要对外释放一个信号，在西方国家的制裁和打压之下，我伊朗还是有实力来推出我的高科技。而卫星和洲际弹道导弹的原理是差不多的，等于说拥有了发射卫星的能力，也就拥有了发射洲际弹道导弹的能力。

第三个是在当前美伊局势升温的背景之下进行的。此前特朗普刚说过任何伊朗快艇对我们的军舰发动袭扰，我会下令开火。紧接着伊朗方面就卫星发射成功，似乎要告诉某些方面，我也有杀手锏，我觉得这是伊朗方面所做出的一个最好的回应。