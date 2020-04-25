里皮将考虑再度执教，下家是伊朗？

伊朗国家通讯社（IRNA）：据体育媒体报道，近日，里皮接受《慢镜头》采访的时候表示，自己想要重出江湖，而且明确指出不会执教俱乐部，如果国家队发出邀请，他会认真考虑。里皮表示，自己希望去一个离中国比较近的国家，并且最快会在今年9月份复出，综合多种情况，意大利老帅的下一站很有可能是亚洲！

里皮2012年来到中国执教后，就和亚洲足球结下了不解之缘，虽然大部分时间都在中超和国足度过，但他率领俱乐部和国家队都和亚洲对手有过碰面，对这些亚洲面孔有一定了解。正因如此，里皮才想重回亚洲执教，毕竟在欧洲主流舞台，他可能已经不具备竞争力，但在亚洲他仍然是教练中的佼佼者。

里皮重返国足已经没有可能，那么其他离中国比较近的国家中，除了球队实力不能太弱之外，而且也要有足够的财力，否则他们根本无力支付意大利教头的高昂年薪。首先来看看东亚球队，日本队近些年主要使用的是本土教练，他们的足球基础好，优秀的教练员很多，根本不需要聘请外国名帅；韩国2018年才签下本托，他们一向重视稳定，而且葡萄牙人的带队成绩不错，他肯定会带领球队征战2022世界杯。

再来看看西亚球队，此前有人认为卡塔尔会聘请里皮，他们的国家队实力强劲，而且财力雄厚，但是他们刚刚问鼎亚洲，哈维给这个国家队带去了一个重要的足球理念，就是"重视青训、自己培养"桑切斯更是巴萨培养出的青训教练，这个国家正在走传控道路，里皮的足球理念显然和他们不相符。沙特刚刚和皮济签了新合同，乌兹别克、伊拉克、巴林恐怕请不起里皮，看来看去，伊朗都是意大利老帅最可能的下家，而且现在网上关于里皮下家的传闻，也已经有流言传出，目标直指伊朗男足，当然这只是流言，并没有实质性的证据可以证明，不过仔细斟酌，也并不是没有道理！只不过伊朗男足曾经对国足有一粒违反体育道德的进球，让中国球迷难以忘怀，中国球迷对里皮的感情很深，球迷听闻这个传言，纷纷表示感情上不能接受。

伊朗目前在世预赛第一轮只排在小组第3，如果再不打出好的表现，有可能无法闯入下一轮。伊朗近些年是世界杯常客，如果不能进入2022世界杯，对他们来说是不可接受的，里皮曾经捧起过大力神杯，对伊朗来说很有吸引力。不出意外的话，9月份正是12强赛开打的时间，里皮如果能接手伊朗队，刚好可以带领他们征战世预赛。

伊朗可谓是国足苦主，过去这些年，国足只要遇到伊朗就会输球，而且总是在重大赛事上。里皮两次执教国足都和伊朗相遇，而且丢掉4球1球未进，2019亚洲杯3球惨败伊朗后，意大利老帅当场辞职，也引来众多争议。里皮对中国足球太熟悉了，如果他真的成为伊朗主帅，国足将会迎来一个强力对手，接下来的世预赛如果双方再次相遇，国足恐怕很难过关。

与此同时，另一位名帅斯科拉里也流露出重回亚洲的心愿，而且已经拒绝了多支中东和南美球队的邀请，就是为了能够再次到中国执教。有球迷表示，斯科拉里的执教经历比里皮丰富多了，国家队成绩也比他好，最关键的是可以镇住国足"巴西帮"，他简直是最适合国足的教练，足协不考虑一下？