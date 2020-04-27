伊石油产品正持续出口

伊朗国家通讯社（IRNA）：他说，伊朗每年的石化、石油产品以及天然气和电力的出口总额约为250亿美元，其中与石化相关的产品额约120亿美元，与石油产品相关的产品额约80亿美元，对电力出口额为10亿美元，其余部分为天然气出口。

哈米德·侯赛尼（Hamid Hosseini）在周日接受伊通社（IRNA）采访时说，这些产品的价格全部取决于石油，当石油价格下降时，这些产品的价格也会下降。”

侯赛尼（Hosseini）说，由于石油价格下跌，伊朗石油和石化产品的出口会因全球石油价格下跌的影响而大大缩减。

他强调，自斋月开始以来，伊拉克的隔离减少了，消费量将会提升。 未来几天，该国库尔德斯坦地区的局势将恢复正常，因此伊朗石油产品的出口将继续进行。

据悉，在伊朗去年被美元限制之前，就提前正式宣布将人民币列为外汇货币，以替代美元的地位是非常明智的一个货币决定。这为防止美元切断伊朗石油交易，伊朗与美元了断后，该国规避掉美元限制风险和继续交易石油提供了货币前提。

被誉为最有远见的华尔街投资大师、亿万富翁、商品大王吉姆.罗杰斯前表示，“许多人不喜欢使用美元，因为如果美国对你生气，他们只会给你施加巨大的压力，甚至会让你失业。随着原油人民币期货合约的出现，当许多国家将它用于石油交易中时，石油美元的结束或迫在眉睫……”。

与此同时，伊朗总统鲁哈尼最近发表电视讲话说，伊朗在继续进行石油出口的同时，致力于加大非石油类产品的出口，以应对美国的制裁。鲁哈尼还说，“美国试图减少伊朗的外汇储备，伊朗应增加外汇收入，同时减少支出”。