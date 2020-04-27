伊朗驻华大使馆：武汉在院患者清零鼓舞全世界

伊朗国家通讯社（IRNA）：4月26日，武汉在“解封”后又迎来一个好消息。国家卫健委通报，经过武汉和全国援鄂医务人员的共同努力，截至4月26日，武汉在院新冠肺炎患者清零。同日，伊朗驻华大使馆在官方微博发文，称“武汉人民挺过来了，这对全球仍在与疫情苦战的人们是巨大鼓舞”。

在博文中，伊朗驻华大使馆写道：“4月26日，武汉在院新冠肺炎患者清零的好消息告诉世界，武汉人民挺过来了。回想1月22日，当我们在微博发出‘武汉加油，中国加油’的博文时，未曾预料到此次疫情会如此深刻影响中国和世界。几个月来，同中国朋友一路走来的我们深深懂得，武汉今天这个‘0’的背后，有多少舍生忘死的牺牲，有多少望眼欲穿的期盼，有多少平凡而伟大的坚守。”

伊朗驻华大使馆1月22日发文，为中国加油。

“武汉人民挺过来了，这对全球仍在与疫情苦战的人们是巨大鼓舞，疫情虽险，但并非不可战胜。”伊朗驻华大使馆表示，目前伊朗国内的疫情防控形势也出现好转迹象，愿伊朗也像中国一样早日迎来春暖花开。

在该文的留言板上，伊朗驻广州总领事馆写道：“中国政府在这次抗击疫情中显示了强大的动员能力和行动力，中国人民则彰显了大局观念、奉献精神，令我们十分钦佩！中国为了世界抗疫树立了榜样。武汉胜则中国胜，相信在中国政府和人民的持续努力下，各地将陆续清零！”

该文发布大约2小时，就有近300条留言，中国网友表达感谢之余，也为伊朗加油，“愿伊朗也像中国一样早日迎来春暖花开”“真好，湖北清零，武汉清零，愿伊朗早日清零”。（海外网/李萌）