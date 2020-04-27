伊外交部：英法两国对伊朗发射卫星的态度体现其接受了美国霸凌行为

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部长发言人阿巴斯·穆萨维（Abbas Musavi）对英国和法国在伊朗发射军事卫星上的立场表示谴责，称其为双重标准政策和接受美国霸凌行为的结果。

穆萨维表示，将太空技术用于和平目的是伊朗国防和科学发展计划的一部分，没有国际公约禁止伊朗实现和发展这种技术。

他说，伊朗太空计划是单纯出于防御性目的，并非旨在用于任何其他目的。

22日，伊朗成功发射首个军用卫星，伊朗伊斯兰革命卫队总司令萨拉米表示，这标志着伊朗战略情报能力实现飞跃性突破。

最近俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈洛娃否认了有关这次发射违反了联合国安理会关于伊朗的决议的说法。

她指出，伊朗有权为和平目的发展其太空计划。

伊朗革命卫队星期三发射了伊朗的第一颗军事卫星，揭开了之前秘密的太空计划。

当天，伊朗伊斯兰革命卫队用一枚国产“加赛德”（Qassed）运载火箭，成功将一颗“Noor-1”军用卫星送入425公里外的轨道。

伊朗伊斯兰革命卫队宣布，当天成功发射伊朗首颗军事卫星，“标志伊朗在航天开发领域取得新进展。”

伊斯兰革命卫队在其官方网站“军队新闻网站”发表声明说，当天在伊朗中部中央沙漠发射基地，“信使”二级运载火箭成功发射，将一颗军事卫星送入轨道。

声明说，这颗名为“努尔”（波斯语意为“光明”）的卫星在距地球表面425千米高度的轨道运行。

周四晚些时候，伊朗卫队的航空航天部门负责人阿米尔阿里哈吉扎德上将对伊朗国家电视台表示，伊朗的地面站正在与这颗卫星通信，它需要大约一周的时间才能满负荷运转。

他表示伊朗计划在未来将更多的此类卫星送入更高的轨道。