外媒：伊朗卫星发射成功具有重大军事意义

伊朗国家通讯社（IRNA）：以色列媒体称，伊朗近期成功进行的卫星发射试验具有重要军事意义。

据以色列《国土报》网站4月25日报道，经过数天研判，以色列和西方专家断定，伊朗近期进行的卫星发射获得成功。伊朗过去也曾设法把4颗卫星送入轨道，但其运行时间都是短暂的。伊朗曾进行了13次尝试，其中4次只在轨道内运行了很短时间，9次完全失败。但这次，新卫星似乎会运行较长时间，很可能几年后才解体。伊朗军事侦察卫星目前正在距地面大约450公里高度的轨道绕地球运行。

一名不愿透露姓名的以色列安全部门消息人士对《国土报》记者说：“这的确是伊朗太空计划的一个重要成就，对其军队来说尤其如此。最重要的结果是它的象征意义，即发射没有失败。”

以媒称，伊朗这颗卫星是由一枚两级火箭——“使者”号第一代火箭的更先进版本——发射的，“使者”号曾把伊朗第一颗民用卫星送入轨道。第一级使用的是类似于伊朗“流星3”常规远程导弹的液体推进剂，这种导弹的射程为1200至2000公里，能够打到以色列境内任何地点。

以媒认为，第二级火箭则凸显了伊朗技术进步和军事雄心。它使用固体推进剂，比液体推进剂更先进。其优势在于加燃料的过程。就像汽车油箱一样，给火箭加注液体推进剂需要时间。在这段时间内，敌方情报机构可能会注意到。而固体推进剂可以提供更快、更隐蔽的燃料。

还有一个值得注意的事实是，由于发射装置是适配较长火箭的移动发射装置，因此没有发射脐带塔——经常用来为发射台上的航天器服务的脚手架塔——与伊朗过去的“民用”发射不同。

报道援引乌齐·鲁宾博士的说法称：“这凸显了该系统的军事层面。”以媒介绍，鲁宾是以色列耶路撒冷战略与安全研究所研究员，被认为是中东最杰出的导弹分析专家之一。

他解释说：“太空发射器和卫星是在地下掩体内组装和加燃料的。一旦组装好并加满燃料，它就能在地面任何一小块大致准备好的地方，进行架设、发射和迅速撤退到掩体中。”

鲁宾说：“我倾向于认为，这次发射是一次检验新军事卫星发射程序的研发试验，后续还会进行更多发射。”

以媒称，此次发射时机恰逢新冠病毒危机，这场危机对伊朗的打击尤其沉重，官方公布的死亡人数接近6000人。

鲁宾说，虽然时机很可能是个巧合，但这仍然发出了一个强有力的信号：“在新型冠状病毒危机期间发射军事卫星的行为本身就是……自信和毅力的表现。”