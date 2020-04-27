伊朗上财年非油贸易额为850亿美元|伊朗

伊朗国家通讯社（IRNA）：哈米德·扎德布姆（Hamid Zadboom）在周日的工业，矿业和贸易部代表理事会会议上表示，根据对增加对邻国出口的计划和优先次序，伊朗60％以上的出口分配给了这些国家，该举措将在99年继续延续。

他强调，在去年，按照价值指数计算，伊朗向欧亚联盟成员国的出口价值指数超过75%，其中，对经合组织成员国的出口增长了24.5%，独联体成员国（ISI）增长了22%。

伊朗贸易发展组织主席说， 伊朗2019年的主要进口商品包括基础商品、中层商品、设备和机械。

工业，矿业和贸易部研究部副部长巴拉特·戈巴迪安（Barat Ghobadian）在这次会议上说，外汇产品的本地化，及各工业部门的参与来满足该国的技术需求是2019年记录中取得的成就之一。

最近伊海关总署署长阿什拉菲也表示，上财年（2019年3月至2020年3月）伊朗对外非油贸易总额为850亿美元，总重量1.7亿吨。而前一年该数据为869亿美元。

阿什拉菲强调，这一成绩是在美国严厉制裁下取得的，为此其部门在过去一年中采取了一系列促进贸易的措施，包括运用智能海关系统、减少清关障碍等，这帮助了政府实现经济目标。