习近平同伊朗总统鲁哈尼通电话——单边制裁妨碍伊朗及国际社会抗疫努力

伊朗国家通讯社（IRNA）：据新华社报道，中国国家主席习近平27日晚同伊朗总统鲁哈尼通电话。

习近平代表中国政府和中国人民，对伊朗政府和伊朗人民抗击新冠肺炎疫情表示诚挚慰问和坚定支持。

习近平指出，在这次抗疫斗争中，中伊两国同舟共济、守望相助，充分体现了中伊两国和两国人民的深情厚谊。中国人民心系伊朗人民抗击疫情，已向伊方援助多批抗疫物资，并向贵国派遣了首个对外抗疫医疗专家组。中方愿同伊方继续加强抗疫合作，分享抗疫经验，提供力所能及的帮助。相信在你领导下，伊朗人民一定能够早日战胜疫情。

习近平强调，面对这次全球性重大突发公共卫生事件，国际社会只有加强协调合作，才能形成战胜疫情的合力。单边制裁妨碍伊朗及国际社会抗疫努力。中方坚定发展中伊全面战略伙伴关系，坚定支持伊朗捍卫国家主权和尊严。中方愿同伊朗等国际社会一道，加强国际抗疫合作，共同争取抗疫斗争最终胜利，为维护世界公共卫生安全作出贡献。

鲁哈尼表示，我对中方成功控制疫情感到高兴，中方经验值得各国借鉴。面对疫情，伊中两国相互支持，两国人民友谊得到深化。伊方对中方为伊朗人民抗击疫情及时提供宝贵物资援助深表感谢，愿同中方加强卫生等领域合作，进一步发展两国战略伙伴关系。

他说，当前形势下，应立即解除对伊非法单边制裁。伊方希同各国一道，共同维护多边主义，捍卫国际公平正义和伊方正当权益。