伊朗：我们得到了很多的国际社会帮助，但中国提供的帮助最大

伊朗国家通讯社（IRNA）：赫马提称当前伊朗接受的援助物资比三月时少了很多，但还在继续。初期的援助物资主要是一些医疗用品如口罩、检测试剂、防护服等，现在更多的是一些民生用品等。但无论是受捐的现金还是物资来说，中国都是最多的。

伊朗暴发疫情后，中国第一时间伸出援助之手，首个对外抗疫医疗专家组派到了伊朗，先后赠送超过30批医疗物资，包括1250万只口罩、30万套隔离服、200万只手套、52万个各类核酸试剂盒、356台呼吸机、100个制氧机及各类其他设备和药物等。

中国医疗专家组在伊工作期间，经过实地调研，为伊疫情防控提供了切实可行的应对措施。前不久，西亚地区最大的口罩生产厂在伊朗厄尔布什省投产，高峰期日产口罩400万只，这里的口罩机生产线不少也来自于中国。

伊朗疫情形势不断传来好消息，27日单日新增确诊人数991例，36天来首次低于千例，死亡新增96例，意味着疫情拐点的到来。目前伊朗全境已无重灾省，政府也有计划地开始了经济复产复工。面临着美国制裁，伊朗取得如此的抗疫成绩实属不易。

世界卫生组织已将伊朗列为中东抗疫的典范，希望伊朗多帮助周边国家，交流疫情防控经验。截止到4月27日沙特累计确诊18811例，卡塔尔累计确诊11244例，土耳其累计确诊112261例，阿联酋累计确诊10839例。

4月26日武汉新冠肺炎患者清零后，伊朗驻华使馆发文肯定中国在此次疫情中所做出的巨大牺牲和坚守，同时也对伊朗疫情形势好转表达了祝愿，得到了中国网友们的点赞和祝福。我们也希望伊朗早日迎来春暖花开！