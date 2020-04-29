在日外国留学生达31万创历史新高

伊朗国家通讯社（IRNA）：据共同社报道，日本学生支援机构22日宣布，截至2019年5月1日，在日本的大学及日语学校等就读的外国留学生有312,214人，较上年增加13,234人，创下历史新高。日本政府提出到2020年留学生达到30万人的目标虽然实现，但今年春季受新型冠状病毒疫情影响，不少留学生无法赴日，前景存在不确定性。

在外国留学生中，就读于大学等高等教育机构的学生较上年增加19,502人，达到228,403人。日语学校的留学生则减少了6268人，为83,811人。据分析，背后原因在于就读日语学校成为赴日工作的捷径之一，有关部门对在留资格严加审查。

留学生来源地方面，中国大陆以124,436人（较上年增加9486人）居于首位，之后为越南73,389人（增加1035人）、尼泊尔26,308人（增加1977人），亚洲国家和地区排名靠前。

另一方面，日本文部科学省宣布2017年在海外大学等正规课程留学的日本人较上年增加2439人，为58,408人。留学目的地按人数的排名前三为美国18,753人（较上年减少27人）、中国大陆14,717人（增加1122人）及台湾8413人（增加865人）。