中国军事评论家：美国不是不想打伊朗，而是不敢打

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国媒体报道，中东地区如此混乱的原因之一，就是世界霸主美国总是想要控制此处的石油资源，而哪里有压迫，哪里就有反抗，伊朗对美国的做法十分不满，于是两国之间的矛盾冲突也日益加重。自从伊朗的重要将领被美国“点杀”之后，两国就你来我往地发生了不少冲突，似乎两国都在危险的边缘试探，可美国向来是崇尚战争的，既然已经做出了暗杀对方将领的事情，又为什么迟迟不敢与伊朗真枪实弹地动手打仗呢？

中国军事评论家张召忠先生也对此发表了看法，美国不是不想打，而是不敢打，他们也唯恐会有鱼死网破的那一天出现。诚然，美军在海外部署的军事规模极大，对于战争热点的中东地区，更是部署了数以万计的兵力，如果有一天真的要开战，美国也完全有能力能够以最快的速度组建一支战斗力强大的军队直扑伊朗，可是现如今美国罕见的“克制”，却让我们不得不感叹，局座又真相了，美国恐怕真的是有所顾忌。

伊朗的科研和军事实力都十分强大，如今伊朗的导弹技术就算是放在国际社会上，也绝对名列前茅，比如近程导弹、流星-3战术弹道导弹以及霍拉姆沙赫尔弹道导弹等等，都给了伊朗强大的自信。

况且伊朗的导弹库是中东地区规模最大、储量最多的，这就对美国在中东的一些军事基地形成了巨大的威胁。若是美国哪天向伊朗发出了十分强烈的战争信号，按照伊朗如今的部署，也绝对能够让美国狠狠地摔一跤。而美国面对现如今的国际局势，是绝对不可能做出这种“自损八百”的事情的，毕竟因为其霸权主义而导致这些年在国际上树敌众多，若是哪一天真的“虎落平阳”，美国的结局就可想而知了。