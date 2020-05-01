伊朗严厉谴责德国政府行为：真主党是黎巴嫩政府和议会的正式合法组成部分

伊朗国家通讯社（IRNA）：塞耶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Mousavi）周五早上以“利用恐怖主义手段促进武装斗争”为题，强烈谴责了德国政府对黎巴嫩真主党的指控，并说，显然，一些欧洲国家在采取立场时候没有考虑西亚地区的现实，仅以犹太复国主义政权的宣传机器和美国混乱政权的目标为依据。

他还说，德国政府的决定完全不尊重黎巴嫩的政府和人民的意愿，因为真主党是黎巴嫩政府和议会的正式合法组成部门，在政治稳定领域一直是一个有影响力的政党，在黎巴嫩和该地区得到民众的广泛支持。

穆萨维（Mousavi）继续说，德国政府的决定也是在彻底地反武力斗争中通过的，在打击该地区的暴力恐怖主义方面发挥重要的作用。因此，德国政府必须对其打击该地区实际恐怖组织的决定所造成的消极后果负责。

虽然不少的恐怖组织在德国自由活动，但此举似乎得到了犹太复国主义者的支持，德国政府前几天宣布，“真主党”（Hezbollah）正式列为恐怖组织，并禁止该组织在德国境内的所有活动。

据路透社报道，德国政府此举是美国和以色列期待已久的一项动作，此前两国一直敦促德国禁止“真主党”在其境内的活动。

以色列外长以色列·卡茨30日赞扬了德国政府的这一行动。他表示“这是一个非常重要的决定，也是全球反恐斗争中宝贵而重要的一步。”卡茨还呼吁欧洲其他国家采取相同的做法。

黎巴嫩真主党领导人塞耶德·哈桑·纳斯鲁拉（Seyyed Hassan Nasrollah）最近谴责特朗普在叫“中国病毒”这一美方的立场并表示特朗普多次口出所谓“中国病毒”一词，在疯狂甩锅中国的同时，强化了他“种族主义者”的标签。

黎巴嫩“真主党”是该国的一个合法政治组织，创建于1982年。