蓬佩奥被点名批评：退出协议还制裁伊朗，毫无道理，你干的好事

伊朗国家通讯社（IRNA）：据媒体报道，美国国务卿迈克·蓬佩奥和参议员沃伦在Twitter上就“特朗普政府阻止解除对伊朗的常规武器禁运的努力”相互攻击。根据伊朗核协议的条款，从法律上讲，武器禁运将于今年10月到期。特朗普政府在2018年放弃了，但包括蓬佩奥在内的美国国务院官员近日公开表示，美国仍是该协议的参与者，如果禁运不延长，美国可以要求恢复协议中规定的制裁。

周二，沃伦在推特上点名怒斥道，“国际社会对进出伊朗的武器禁令将于10月结束。为了延长武器禁运，特朗普政府突然辩称，美国是它放弃的伊朗协议的一方。蓬佩奥，这毫无道理。”

周四，蓬佩奥在推特上点名批评了这位美国议员，他的攻击基于这样一种观点，即尽管特朗普政府放弃了正式名称为《联合全面行动计划》的协议，美国仍然有权根据联合国安理会第2231号决议要求做出改变...包括武器禁运和其他措施。

蓬佩奥也点名沃伦说道，“沃伦，你应该再次审查法律，我们在联合国安理会第2231号决议下的权利与全面协议是分开的...如果他国卖给伊朗武器，你觉得怎么样?几个师的VT-4坦克行吗?”

几小时后，这位马萨诸塞州民主党人、前总统候选人做出了回应，“实际上，联合国安理会第2231号决议鼓励美国通过伊朗核协议解决争端，也就是你们退出的那个协议，限制了我们的选择，使我们更不安全”。

沃伦再次点名说道，“干得好，蓬佩奥，但我能让你重新加入伊朗协议吗?”