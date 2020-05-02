伊朗疫情防控初见成效，感谢中国提供的帮助，将继续合作抗疫

伊朗国家通讯社（IRNA）：据凤凰卫视报道，来自中国某生物科技公司的周杰已在德黑兰多日，帮助伊朗研究员提高技术水平，周杰表示中国提供的试剂解了伊朗抗疫的燃眉之急。

伊朗巴斯德研究所和中国上海巴斯德研究所在疾病检测和疫情研究有着密切的合作，伊朗巴斯德研究所目前已具备了检测试剂盒生产的能力。

伊朗代理商奥斯汀表示，在伊朗遭受严重疫情时，中国站在了伊朗这一边，第一时间赠送了5.5万支试剂盒，伊朗由衷感谢来自中国的帮助。

受美国制裁影响，伊朗缺乏核酸检测试剂盒和相关医疗设备。伊朗巴斯德研究所所长比格拉里称，在疫情初期，真正通过捐赠试剂盒帮助伊朗的国家之一就是中国，研究所一些设备也来自中国。

4月28日伊朗红新月会会长赫马提表示，在抗击新冠肺炎疫情期间，伊朗得到了国际社会的帮助，但最大的帮助来自于中国。无论是受捐的现金还是物资，中国都是最多的。

伊朗爆​发疫情后，中国第一时间伸出援助之手，首个对外医疗专家组派到了伊朗，先后赠送超过30批医疗物资，含各类抗疫物资、设备和药物等。

4月14日西亚最大的口罩生产厂在伊朗投产使用，该厂有些设备是从中国公司进口，从根本上缓解了伊朗口罩紧缺的现状。

近日来伊朗确诊病例和死亡新增不断下降，5月1日单日新增1006例，死亡新增降至63例。

截止到5月1日伊朗新冠肺炎累计确诊95646例，累计死亡6091例，累计治愈76318例，医院现有重病患者2899人。伊朗疫情防控已取得阶段性成果，目前全境已无重灾省。