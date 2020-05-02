世卫组织官员称赞伊朗防疫工作

伊朗国家通讯社（IRNA）：世界卫生组织高级官员克里斯托弗·赫尔曼昨日说，伊朗正在采取全面、协调的方法应对新冠肺炎疫情。

他在信中表示，伊朗正在实施一种全面而协调的方法应对疫情，特别是在患者管理、实验室和风险沟通等方面。

他说，与伊朗社区、官员和医护工作者的互动令人印象深刻。他们分工明确，努力工作以遏制新冠病毒传播。伊朗政府正在利用国家卫生系统和灾难管控能力来应对新冠疫情暴发。

赫尔曼表示，根据其他国家经验，伊朗还需采取更多措施以遏制疫情蔓延。世卫组织访问团和公共卫生专家与伊朗卫生部门就相关领域的能力建设达成共识，并就收集和分析流行病学数据等问题展开了讨论。

近日来伊朗确诊病例和死亡新增不断下降，5月1日单日新增1006例，死亡新增降至63例。

截止到5月1日伊朗新冠肺炎累计确诊95646例，累计死亡6091例，累计治愈76318例，医院现有重病患者2899人。伊朗疫情防控已取得阶段性成果，目前全境已无重灾省。

作为疫情发生以来首个向中国发出慰问的国家，伊朗政府1月23日即表态支持中国抗击疫情。投桃报李，上个月底，在捐赠25万只口罩和5000人份核酸检测试剂盒基础上，中国医疗专家团队一行5人抵达伊朗首都德黑兰。

世卫组织官员3日强调，世卫组织将和在伊朗的中国医疗卫生专家保持密切沟通，结合中国的抗击疫情经验，在伊朗实施合适的抗疫方案。

世卫组织赞赏称，中国的做法，展示了该如何点对点地与其他国家分享已采取的应对措施和将来可行的应对措施。