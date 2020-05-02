见过漂亮的清真寺，没见过比粉红清真寺更令人震撼、惊艳的绿色

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——浪毛线，分享了他最近去伊朗古都设拉子城旅游的经历。全文如下：

疫情结束想不想出国看看，如果你想感受一下宗教的魅力和凝聚力，伊朗设拉子绝对是不错的选择，这个不会轻易和旅游联系起来的神秘国度，你会看到意想不到的景象和这里热情且虔诚的人们。

设拉子作为伊朗第六大城市，也是波斯文化的核心城市，伊朗最古老的城市之一，公元10世纪时为波斯首都，设拉子素以玫瑰和夜莺之城及诗人的故乡闻名于世，这里还有美丽动人的清真寺和波斯帝国文明，来过的人都对这里赞不绝口，相比德黑兰的庄重，设拉子更具柔情。

世间建筑一大奇观“绿镜清真寺”，也叫圣祠清真寺，是光明王墓主的侄子Emim Ali的陵墓，这个建筑有着设拉子特色的球装穹顶，光看外观，你绝对想不到里面的华丽，贴砖采用威尼斯镜装饰和绿色玻璃，内表面都被无数细小的镜面玻璃所覆盖，灯光在这个空间中被无数次的反射，仿佛水晶宫殿一般美轮美奂，耀眼的水晶灯下呈现出魔幻的绿色，其华丽震撼程度比想象中更有过之而无不及，这里有着令人头晕目眩的华丽。

圣祠清真寺这是一个十分严肃的地方，男女是分开的，女人要罩住全身才能进入，寺内会提供给女性素色花长袍遮盖，这里还提供各种译本的《古兰经》喝茶水，圣徒们跪在地上虔诚的跪拜，女人们三五成群低声探讨，还有非常严肃的和虔诚的圣徒在翻看着《古兰经》，还会在额头上亲吻一下，凸显的无限神圣，你要相信信仰有着如此强大的聚力。

外观朴素，隐匿于闹市之中，内部金碧辉煌，亮丽的清真寺，美轮美奂的、绿碧辉煌，那种梦幻感觉到现在还萦绕在心头。她的气质神秘独特，穹顶在蓝天白云的衬托下非常显眼，极具美感。

设拉子见证了千年前的波斯省市，也经历过异族侵袭，玫瑰和夜莺是他的图腾，诗人世世代代都在传唱他的赞歌，这是一个淳朴、安全、虔诚、热情却不敢奔放的世界。