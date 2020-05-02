伊朗武装力量总参谋长：伊方原与地区国家分享抗击疫情的经验

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗武装力量总参谋长穆罕默德·巴盖里将军(Mohammad Bagheri) 05月02日致信伊拉克、阿塞拜疆、阿富汗、巴基斯坦、阿曼、卡塔尔、科威特、叙利亚和黎巴嫩等地区国国防部部长，表示伊朗发生新冠肺炎疫情以来，包括伊朗武装力量在内的国家各界通过各种方式支援家乡抗疫。近期，新冠肺炎疫情在地区快速蔓延，不同国家医疗防护物资告急，急需各方支援。

他说，伊朗与地区国家将共同抗击新冠肺炎疫情，并采取措施防止疫情对地区经济的负面影响。

伊朗武装部队当地时间3月13日召开应对疫情的第一次会议。

伊朗武装力量总参谋长穆罕默德·巴盖里将军在会后表示，为防止病毒的扩散，伊朗武装部队将会与内政部合作，在24小时内执行管制街道、商场和公路的措施，减少人车流动。

巴盖里将军宣布，在接下来的一周至10天时间内，将会对所有伊朗公民进行筛查，确认其是否疑似感染新冠肺炎。筛查的方式是通过社交媒体、电话，必要的时候也会上门到访。疑似感染者将被送入指定医疗点进一步接受检查。为此，军方还将协助在伊朗各地建立1000个固定或流动医疗点。巴盖里还呼吁民众遵循卫生部的建议，尽量待在家中。

伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）12日向巴盖里下达命令，要求伊朗武装部队成立“医疗卫生总部”，为遏止病毒传播发挥作用。