伊朗外长：美国作为世界最大军火商担忧伊朗是威胁

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外长默罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在推特发文称，“长期以来，美国在军费支出、贩卖武器、挑起和煽动战争、在冲突中获利等方面高居世界首位。 尽管如此，美国国务卿蓬佩奥显然十分担忧伊朗(1979年前购买美国武器的大客户)，从而向全世界倾售武器。 ”

由于联合国对伊朗的武器禁运将于今年10月18日到期，届时伊朗可从其他国家购买武器。

另外，伊朗常驻联合国代表马吉德·塔赫特·拉万希（Majid Takhte Ravanchi）表示，美国延长对伊武器禁运的努力违反了联合国第2231号决议。

最近美国向联合国安理会提交了一项决议草案，旨在延长对伊朗的武器禁运，而这项禁运定于10月解除，与此同时，德黑兰强调其将不会遵守被延长的禁运。

据媒体报道，美国官员和各国驻纽约外交官们预计，俄罗斯和中国将反对美国提出的决议草案。

马吉德·塔赫特·拉万希补充说，美国人从数千英里之外的国家来到中东，他们最好尽快离开该地区。

拉万希说，美国人非常清楚，伊朗人不会惧怕傲慢或欺凌。

伊朗常驻联合国代表将华盛顿重返伊核协的新提议称之为历史性讽刺，而这项提议可能在联合国上提出。

前几天，俄罗斯外长拉夫罗夫昨日与伊朗外长扎里夫通电话，强调如今美国又想再度成为伊核协议成员是不可能的。

伊朗外交部长扎里夫就表示，两年前美国退出伊核协议并对伊朗采取“极限施压”，如今美国又想再度成为伊核协议成员是不可能的。

俄罗斯外长拉夫罗夫也赞同扎里夫观点并对美国外长最近的立场表示批评。

近日，美国国务卿蓬佩奥试图从法律层面证实美国仍是伊核协议成员，从而以签署方身份恢复伊核协议签署前对伊朗的制裁，达到对伊朗延长武器禁运的目的。