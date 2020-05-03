伊朗最高国家安全委员会秘书：如果延长对伊朗的武器禁运 伊核协议将彻底死亡

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼（Ali Shamkhani）3日在推特发布言论称，“如果违反联合国2231号决议并延长对伊朗的武器禁运，伊核协议将彻底死亡。”

他表示，“制裁病毒”是美国试图挽救其衰落的霸权地位的工具，并指出，“欧洲会如何选择?”“维护尊严并支持多边主义还是接受屈辱帮助单边主义?”

近日美国国务卿蓬佩奥以伊朗发射首枚军事卫星为由，呼吁延长对伊朗的武器禁运。

根据伊核协议及联合国安理会第2231号决议，针对伊朗的武器禁运将于2020年10月18日结束。

近期蓬佩奥试图从法律层面证实美国仍是伊核协议成员，并以签署方身份恢复伊核协议签署前对伊朗的制裁，从而达到对伊朗延长武器禁运的目的。

伊朗常驻联合国代表马吉德·塔赫特·拉万希（Majid Takhte Ravanchi）就此问题表示，美国延长对伊武器禁运的努力违反了联合国第2231号决议。

马吉德·塔赫特·拉万希补充说，美国人从数千英里之外的国家来到中东，他们最好尽快离开该地区。

拉万希说，美国人非常清楚，伊朗人不会惧怕傲慢或欺凌。

伊朗常驻联合国代表将华盛顿重返伊核协的新提议称之为历史性讽刺，而这项提议可能在联合国上提出。