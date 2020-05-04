伊朗：对美国延长德黑兰武器禁运的“非法”计划的反应将是相称的

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人塞耶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Mousavi）今日表示，德黑兰对美国延长德黑兰武器禁运的“非法”计划的反应将是相称的。

他说，德黑兰不寻求退出2015年的核协议；但是毫无疑问的是如今美国又想再度成为伊核协议成员是不可能的。

伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼（Ali Shamkhani）3日在推特发布言论称，“如果违反联合国2231号决议并延长对伊朗的武器禁运，伊核协议将彻底死亡。”

他表示，“制裁病毒”是美国试图挽救其衰落的霸权地位的工具，并指出，“欧洲会如何选择?”“维护尊严并支持多边主义还是接受屈辱帮助单边主义?”

近日美国国务卿蓬佩奥以伊朗发射首枚军事卫星为由，呼吁延长对伊朗的武器禁运。

另外伊朗外长默罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在推特发文称，“长期以来，美国在军费支出、贩卖武器、挑起和煽动战争、在冲突中获利等方面高居世界首位。 尽管如此，美国国务卿蓬佩奥显然十分担忧伊朗(1979年前购买美国武器的大客户)，从而向全世界倾售武器。 ”

由于联合国对伊朗的武器禁运将于今年10月18日到期，届时伊朗可从其他国家购买武器。

与此同时，伊朗常驻联合国代表马吉德·塔赫特·拉万希（Majid Takhte Ravanchi）表示，美国延长对伊武器禁运的努力违反了联合国第2231号决议。

马吉德·塔赫特·拉万希补充说，美国人从数千英里之外的国家来到中东，他们最好尽快离开该地区。

拉万希说，美国人非常清楚，伊朗人不会惧怕傲慢或欺凌。

伊朗常驻联合国代表将华盛顿重返伊核协的新提议称之为历史性讽刺，而这项提议可能在联合国上提出。