伊朗残疾人跆拳道选手排名世界第六

伊朗国家通讯社（IRNA）：穆罕默德·雷扎·沙巴尼（Mohammad Reza Shabani）自三年前在伊朗残疾人跆拳道锦标赛上大放异彩以来，一直是伊朗国家跆拳道训练营的常客，也是伊朗队参加各种国外比赛的中流砥柱。现在是世界联合会75公斤级排名中的最佳伊朗选手。

2019年在约旦举行的亚锦赛上，库姆省的国家残疾人跆拳道选手获得金牌，并在世界联合会的排名中晋升。

2018年，这位选手在非洲国家联盟杯比赛中获得银牌。

沙巴尼（Shabani）在2018年越南举行的亚锦赛上获得铜牌。