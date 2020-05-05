伊朗总统与安倍通话：双方探讨世界趋势及双边关系

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）赞赏日本取得的抗疫成果，介绍了伊朗当前疫情的形势，感谢日方对伊方抗击疫情给予援助和支持，相信伊方会进一步分享抗疫经验并提供医疗物资采购便利。

鲁哈尼谴责美国对伊朗实施非法制裁，尤其是在新冠肺炎疫情期间，美国加大对伊制裁，甚至阻止伊朗进口卫生和医疗用品，他指出美国的做法是非法和不人道的。

伊朗总统说，我们始终希望与日本加强在贸易、经济和卫生领域的双边合作，交换在抗击疫情方面的经验和信息。

他说，在这个困难的时期如果美国真的想帮助伊朗遏制新冠肺炎疫情蔓延，就应该取消对伊朗的制裁。

鲁哈尼强调，面对这次全球性重大突发公共卫生事件，国际社会只有加强协调合作，才能形成战胜疫情的合力。

伊朗总统就最近波斯湾的趋势说，不幸的最近美国对伊朗的波斯湾地区直接造成了威胁和挑衅，并且值得注意的是在这些问题上美国是问题之根和争议的发起者。

日本首相安倍晋三表达了对中东地区紧张局势加剧的关切及为缓和中东紧张局势开展外交努力的决心，同时敦促伊朗为地区和平与稳定发挥建设性作用。

他说强调说，目前国际社会只有加强协调合作才能形成战胜疫情的合力；而且在这么关键时刻之下对伊朗进行单边的制裁是个不对的行为。