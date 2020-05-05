伊朗新增1323例新冠肺炎确诊病例 累计治愈80575例

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部公关和新闻中心主任贾汉普尔表示，我国新增1323例新冠肺炎确诊病例，累计确诊99970例；新增死亡63例，累计死亡6340例，累计治愈80575例。

最近伊朗科技副总统表示，伊朗国产的新冠病毒检测试剂盒将出口到德国和土耳其。

伊朗科技副总统索瑞纳·萨塔里在接受伊通社（IRNA）记者的采访同时表示，由知识型公司生产的新冠病毒血清检测试剂盒，已获得卫生、医疗和教育部的出口许可证。

他接着说，根据计划，这些试剂盒将出口到德国和土耳其，但在未来几周，所有的出口细节都将得到卫生部的监督和最后的确认。

萨塔里（Sattari）补充说，我们的新冠病毒血清检测试剂盒已经完全自给自足，我们可以将这些试剂盒出口到大多数国家，也没有任何出口数量的限制。

我们的新冠病毒检测能力达到每天100万人次。

科学与技术副总统强调，目前，我们有能力每天进行100万人次的新冠病毒检测，所有这些检测均使用本地和国内生产的试剂盒来进行的。

萨塔里（Sattari）在第一届自由大学创新中心开幕典礼上说，知识型公司在新冠病毒病领域提供了许多设备，如果卫生部允许，我们将在第二波新冠病毒潮（秋季）来临时，将这些设备出口到其他国家。