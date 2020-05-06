伊朗媒体人表示西方“甩锅”中国不利全球抗疫合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：据国际在线消息，伊朗资深评论员波比·纳德里在接受记者采访时表示，中国抗击新冠肺炎疫情的斗争取得了成功，受到了世界卫生组织和多国的肯定和称赞，一些西方国家“甩锅”和抹黑中国的行为并不能改变这一事实。在当前全球疫情依然严峻的关头，各方应该加强合作，共克时艰。

纳德里在采访中表示，中国在疫情防控上所采取的措施是正确有效的，为复工复产创造了良好条件。但西方国家的一些政客和媒体，不仅没有客观评价中国的防疫成绩，反而借着疫情传播虚假信息、抹黑中国，这种做法只是为了掩盖自身在防疫上的应对失败。“包括美国在内的一些西方国家散布关于中国的负面和虚假信息，这不是第一次，也不会是最后一次。他们这么做是因为不相信新冠肺炎疫情是个需要全球合作来抵抗的敌人，仅仅指责别人他们是不能赢得这场斗争的。他们在新冠肺炎疫情上，不愿意放弃针对中国的立场，是因为他们不愿意看到在当前新冠疫情全球大流行的背景下，中国已经取得了抗疫胜利这样的现实，也不愿意承认当前很多亚非拉甚至是欧洲国家正在从中国学习抗疫经验，而这些国家也正在逐步地从隔离状态开始恢复经济活动。西方一些国家的政客为了赢得大选，罔顾事实，散播关于中国的谣言，并引导其受众作出敌视中国的结论，这其实是想要掩盖自身在应对疫情上的失败。”

纳德里认为，美国决定切断对世卫组织资金支持的做法，对全球防疫工作十分不利。这不过是美国出于自身国内政治考虑的单边主义做法。在中国疫情暴发之初，世卫组织的专家就第一时间赶往了中国考察，中国及时向世卫组织分享了新冠肺炎疫情的最新信息和防控经验。

纳德里表示，中国在战胜疫情之后开始有序复工复产，这为其他国家战胜疫情提供了信心，只要采取积极的防控措施，正常的经济和生活秩序能够恢复。他说，过去几个月的全球抗疫经验表明，只有停止指责他人，加强合作，才能在全球性危机中战胜困难。“好消息是，中国已经开始复工复产了，这是符合所有人利益的，欧美应该为中国战胜疫情开始恢复经济感到高兴。现在我们需要坐下来、观察其他国家将如何学习中国的例子，不得不承认中国确实给全球抗疫树立了一个典型，全球应该学习中国的经验，加强与中国的合作，确保过去全球在抗疫上不合作——尤其是美国因为自己的抗疫政策失败而甩锅给中国和世卫组织的类似教训不再发生。将来可能会发生更多的危机，我们必须重视这样的前车之鉴。”