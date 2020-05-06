伊朗残疾女画家用脚画出C罗、梅西肖像

伊朗国家通讯社（IRNA）：近日，一位伊朗女画家用脚作画的视频在网络上广泛传播，引发关注。这位名叫法特梅赫·哈马米·纳斯拉巴迪（Fatemeh Hammami Nasrabadi）的残疾女子由脚夹着画笔在画纸上画出了一幅栩栩如生的C罗肖像。

据悉，法特梅赫全身85%的部分都瘫痪了，在得知自己创作的C罗肖像在网络上被很多人分享之后，她表示自己是一个狂热的体育迷，梦想就是C罗能够看到她的画。

法特梅赫喜欢足球，除了C罗、梅西的肖像，她还画过格里兹曼、德布劳内等人的肖像，在网络上广受好评。

实际上，31岁的法特梅赫在伊朗已经是一位颇有知名度的艺术家，她在伊朗最高建筑默德塔（Milad Tower）和德黑兰的地铁站里都举行过画展，她在国外社交媒体instargram上有 11.2万粉丝，发布自己与C罗肖像合影的ins获得了17587个点赞。

法特梅赫曾在接受媒体采访时讲述了自己的故事，她说老师在她8岁时发现了她的绘画天赋，并鼓励她向这个方向努力发展。她坚持了下来，并达到了今天的成绩，她说：“因为我对足球的兴趣，我开始画世界著名球星的肖像画，其中就包括C罗和梅西。我的朋友帮助我把肖像画的照片发到了西班牙足球联盟，他们很重视这一点，并给我寄了皇马队的球衣作为礼物。”