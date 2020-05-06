中媒：伊朗科学家被判无罪后仍被美国拘留

伊朗国家通讯社（IRNA）：环球时报发消息称，美国近期可能会将在押的伊朗科学家西鲁斯·阿斯加里(Sirus Asgari)驱逐出境，并用其交换任意一名在伊朗被拘留的美国公民。

美国国土安全部(DHS)美国移民和海关执法局(ICE)发言人证实，这名伊朗公民感染了新冠病毒，目前正在接受医疗救助。同时，美国政府希望在隔离期结束后将其驱逐出境，将向他发放离境许可。

伊朗外交官、巴基斯坦驻美国大使馆德黑兰利益代表处副主任阿博尔-法兹尔·梅赫拉巴迪(Abolfazl Mehrabadi)表示，德黑兰正在努力让阿斯加里返回伊朗。他说道，“我们正在与（美国）移民局合作，以便尽快让他返回伊朗。”

伊朗其他消息人士告诉路透社，正在研究交换在押人员的可能性。他们认为，可能被交换的是美国公民迈克尔·怀特(Michael White)，他于2018年在伊朗被拘留。由于健康状况，他在今年3月中旬从监狱保释，但仍在伊朗境内。

此前，伊朗外交部长贾瓦德·扎里夫呼吁美国释放被拘留的伊朗科学家。扎里夫称，“即使在美国法院驳回了荒唐的指控之后，美国也没有因为新冠病毒临时释放他们。”

扎里夫援引英国《卫报》的消息称，尽管美国法院判定无罪，但是阿斯加里仍然被拘留在美国。《卫报》当时警告说，由于美国路易斯安那州临时拘留阿斯加里的地方没有采取足够的措施来抗击新冠病毒，因此伊朗科学家有感染该病毒的风险。