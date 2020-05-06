鲁哈尼：伊朗不接受违反联合国安理第2331号决议的任何行为

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）在周三的内阁会议上说，2018年5月8日，在美国国内极端分子、以色列和沙特阿拉伯的压力，以及特朗普和前任总统的掰扯下，美国人做了一件非常愚蠢的事情，即单方面退出了伊核协议。

伊朗总统表示，美国已经完全退出核协议，4+1形式的合作也被大幅度推后了，我们现在处于平衡状态，只要他们愿意履行核协议的全部义务，我们也将在同一天履行我们在核协议上的承诺。

鲁哈尼（Rouhani）说，美国人在一两个月前已从梦中清醒，他们知道自己退出核协议是犯了多大的错误，他们也清楚扰乱核协议的后果有多严重。

他补充说，我们在核协议上有两个目标点，第一个是五年期限内解除武器制裁；第二个是八年和十年期限内解除所有的限制。我们现在已经实现了第一个目标，即解除了武器制裁。

他补充说，现在他们无路可走，因此伊朗有权利退出在联合国安理会第2231号决议框架内的武器制裁。如果我们制造或购买武器，这是保卫国家的武器。我们的武器不是汽油相争，而是水火相对，我们不允许战争爆发。

鲁哈尼补充说，如果美国悔改了，返回核协议，向伊朗人民道歉，并出纳罚款，这是最好的办法，但我认这个国家（特朗普Trump）的智商达不到这个层次。

昨日，伊朗外交部发言人塞耶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Mousavi）表示，德黑兰对美国延长德黑兰武器禁运的“非法”计划的反应将是相称的。

他说，德黑兰不寻求退出2015年的核协议；但是毫无疑问的是如今美国又想再度成为伊核协议成员是不可能的。

伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼（Ali Shamkhani）3日在推特发布言论称，“如果违反联合国2231号决议并延长对伊朗的武器禁运，伊核协议将彻底死亡。”

他表示，“制裁病毒”是美国试图挽救其衰落的霸权地位的工具，并指出，“欧洲会如何选择?”“维护尊严并支持多边主义还是接受屈辱帮助单边主义?”

近日美国国务卿蓬佩奥以伊朗发射首枚军事卫星为由，呼吁延长对伊朗的武器禁运。

另外伊朗外长默罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在推特发文称，“长期以来，美国在军费支出、贩卖武器、挑起和煽动战争、在冲突中获利等方面高居世界首位。 尽管如此，美国国务卿蓬佩奥显然十分担忧伊朗(1979年前购买美国武器的大客户)，从而向全世界倾售武器。 ”

由于联合国对伊朗的武器禁运将于今年10月18日到期，届时伊朗可从其他国家购买武器。