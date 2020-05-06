伊朗最高领袖同国家主要生产机构代表进行视频对话

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）与伊朗七家生产总商进行了视频对话并说药品和疫苗是实现生产领域质的飞跃的最重要的的部分之一。

阿亚图拉·哈梅内伊补充说，现在，我国关于应对新冠病毒的药物和疫苗生产已经做了良好的研究，也许我们的优秀的研究人员、年轻人和科学家能比其他国家更快得研究出对抗新冠病毒的药物和疫苗。

伊朗最高领袖指出，当我们能够发射一颗7500米/s的卫星，并将卫星送入轨道，或者在防御工业上取得长足的进步时，我们就可以实现生产上的跳跃。

阿亚图拉·哈梅内伊补充说，伊斯兰革命领袖补充说，那种能够生产卫星，并以将下一颗卫星发射到3.6万公里的轨道上为目标的思想和想法，（这种创新性精神）毫无疑问的在制造每100公里只消耗5升燃料的汽车（这个领域）以及其他的生产部门都是存在的。

他说，生产除了对国家经济至关重要外，而且还具有巨大的政治、社会和文化影响，例如增加国内生产总值，扩大出口，加大国内文化商品出口的影响。

伊朗最高领袖强调了工人在伊斯兰革命、圣战防御和各种事件中的突出作用，并补充说，工人是实现革命目标最重要的积极分子，他们与伊斯兰共和国永久联系在一起，不可分割。