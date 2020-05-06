伊朗新增1680例新冠肺炎确诊病例 累计治愈81587例

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部公关和新闻中心主任贾汉普尔表示，自5日中午至6日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例1680例，新增死亡病例78例，新增治愈病例1112例；伊境内累计确诊101650例，累计死亡6418例，累计治愈81587例，累计进行新冠病毒检测531275人次；现存确诊病例13645例，其中重症患者2735人。

与此同时，德黑兰疫情防控指挥部负责人扎里6日表示，德黑兰近日确诊和治愈人数基本与此前持平，疫情相对稳定但亦未见明显好转。德黑兰仍属于疫区，高风险人群应尽量避免外出，必须外出时戴好口罩，回家后及时洗手。

另外，伊朗政府表示，已经向德国派遣了一架飞机，飞机上载有大约4万个当地生产的检测新冠病毒抗体的试剂盒。

据悉，包括西班牙、巴西、土耳其和厄瓜多尔在内的其他国家也请求伊朗提供新冠病毒抗体检测试剂盒。

报道援引生产这种试剂盒的皮什塔兹·泰德诊断公司首席执行官哈坚的话说，这些检测“与前沿标准不相上下”，并已获得“CE”认证。CE是欧盟的一项标准，欧盟内部销售的任何产品都必须符合这一标准。

世界各国都在竞相获得试剂盒，试图了解新冠病毒大流行的真正范围，并发现谁已经拥有了免疫力。

上个月，伊朗巴斯德研究所所长阿里礼萨·比格拉里说，几家伊朗公司每周生产数万份分子诊断检测试剂盒。