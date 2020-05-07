伊朗外交部称：美国无资格解决与核协议相关的问题

伊朗国家通讯社（IRNA）：据此前报道，美国国务卿蓬佩奥多次表示，将以伊朗核协议成员的身份推动延长针对伊朗在联合国层面的常规武器禁运措施。

但伊朗方面警告称，美国已退出了该协议，若延长本该在今年10月18日到期的联合国层面的武器禁运措施，将导致严重后果。

最近伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）在内阁会议上说，2018年5月8日，在美国国内极端分子、以色列和沙特阿拉伯的压力，以及特朗普和前任总统的掰扯下，美国人做了一件非常愚蠢的事情，即单方面退出了伊核协议。

伊朗总统表示，美国已经完全退出核协议，4+1形式的合作也被大幅度推后了，我们现在处于平衡状态，只要他们愿意履行核协议的全部义务，我们也将在同一天履行我们在核协议上的承诺。

鲁哈尼（Rouhani）说，美国人在一两个月前已从梦中清醒，他们知道自己退出核协议是犯了多大的错误，他们也清楚扰乱核协议的后果有多严重。

他补充说，我们在核协议上有两个目标点，第一个是五年期限内解除武器制裁；第二个是八年和十年期限内解除所有的限制。我们现在已经实现了第一个目标，即解除了武器制裁。

他补充说，现在他们无路可走，因此伊朗有权利退出在联合国安理会第2231号决议框架内的武器制裁。如果我们制造或购买武器，这是保卫国家的武器。我们的武器不是汽油相争，而是水火相对，我们不允许战争爆发。

鲁哈尼补充说，如果美国悔改了，返回核协议，向伊朗人民道歉，并出纳罚款，这是最好的办法，但我认这个国家（特朗普Trump）的智商达不到这个层次。

前几天，伊朗外交部发言人塞耶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Mousavi）表示，德黑兰对美国延长德黑兰武器禁运的“非法”计划的反应将是相称的。

他说，德黑兰不寻求退出2015年的核协议；但是毫无疑问的是如今美国又想再度成为伊核协议成员是不可能的。

伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼（Ali Shamkhani）3日在推特发布言论称，“如果违反联合国2231号决议并延长对伊朗的武器禁运，伊核协议将彻底死亡。”

他表示，“制裁病毒”是美国试图挽救其衰落的霸权地位的工具，并指出，“欧洲会如何选择?”“维护尊严并支持多边主义还是接受屈辱帮助单边主义?”

近日美国国务卿蓬佩奥以伊朗发射首枚军事卫星为由，呼吁延长对伊朗的武器禁运。

另外伊朗外长默罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在推特发文称，“长期以来，美国在军费支出、贩卖武器、挑起和煽动战争、在冲突中获利等方面高居世界首位。 尽管如此，美国国务卿蓬佩奥显然十分担忧伊朗(1979年前购买美国武器的大客户)，从而向全世界倾售武器。 ”

由于联合国对伊朗的武器禁运将于今年10月18日到期，届时伊朗可从其他国家购买武器。