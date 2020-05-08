伊朗驻华使馆也发文：5月8日对伊朗和中国，都是历史记忆里无法抹去的日子

伊朗国家通讯社（IRNA）：21年前的今天，以美国为首的北约悍然用导弹袭击中国驻南联盟大使馆。今天，继塞尔维亚驻华大使馆在官方微博发文后，伊朗驻华大使馆也发文了：5月8日，无论对伊朗还是中国来说，都是历史记忆里无法抹去的日子。

@伊朗驻华大使馆称，1999年的北京时间5月8日，以美国为首的北约悍然袭击中国驻南联盟大使馆。2018年5月8日，美国单方面非法退出伊核协议，重启对伊朗制裁。2年来，美国对伊朗的极限施压从政治上来说已经彻底失败，但如果美国的真正目的是伤害伊朗人民和儿童，那么美国“成功”了。

“青史昭昭，人心如镜。不管时间过去2年还是21年，美国破坏国际规则秩序、践踏国际道义公理的霸权主义行径，都永远被钉在了历史的耻辱柱上。”伊朗驻华大使馆说。

今天下午稍早时，@塞尔维亚驻华大使馆 曾发文称，“21年前的5月7日（贝尔格莱德时间），北约轰炸了中国驻贝尔格莱德大使馆。在这次轰炸中，三名中国记者被炸身亡，20多人受伤。这一天是我们共同的悲伤记忆和心中永远的痛，我们永远不会忘记。”

文章还称，“我们深切怀念并且由衷的尊敬这些牺牲的中国记者，不仅因为他们是在工作中牺牲的，而且更因为他们曾经是塞尔维亚的朋友。他们永远在我们心中，我们永远不会忘记他们，更不会忘记在最艰难的时刻还依然和我们站在一起的中国人民。现在，塞尔维亚正在抗击新冠肺炎疫情，而中国朋友正同我们一起战斗，我们深深的感谢他们所做的一切。 ”