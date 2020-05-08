外媒：新冠疫情 油价暴跌 也门战争——沙特王储之梦或将破碎

伊朗国家通讯社（IRNA）：据半岛电视台报道，德国网站报道称，穆罕默德·本·萨勒曼梦想将沙特打造为中东的先进科技中心，并在2016年4月提出的《2030愿景》中向全世界展示了对后石油时代的沙特的设想，然而，在4年之后，这位年轻的王储却发现，自己正处于梦碎的边缘。

德国网站指出，目前的情况已经彻底发生了改变，沙特不但没有像计划中的那样打造出数字化经济，穆罕默德·本·萨勒曼还发现自己正处于历史性的公共预算失衡之前，背景是石油价格的空前暴跌、新冠疫情的巨大影响，以及沙特国内部分与执政合法性和执政家族内部共识相关的挑战。

崩溃因素

该网站指出，德国媒体在过去几天中查阅了一些由沙特作为主体而参与的事件的分析报告，例如沙特与俄罗斯之间的石油价格战，全球油价的暴跌，利雅得证券交易所的崩溃，此外还有新冠疫情产生的后果，及国际社会对也门战争的持续而不断上涨的愤怒。

穆罕默德·本·萨勒曼与俄罗斯打响了石油价格战，而这场价格战却给沙特的经济带来了巨大的压力[半岛电视台]

德国专家认为，沙特当前困难的财政状况、国内肆意侵犯人权的情况，以及统治家族内部的争权夺利，这些都使得王储穆罕默德·本·萨勒曼的《2030年愿景》看起来就像沙漠中的海市蜃楼。

仅仅是超级新城“NEOM”项目就将耗资至少5000亿美元，其中一部分资金将来自于沙特国有阿美石油公司的首轮公开募股，但是当前的经济危机使这个项目遥不可及。

值得一提的是，沙特至少需要将每桶石油卖到85美元的价格才能实现其预算的收支平衡，此外，沙特还被迫暂停全球的穆斯林朝觐，而这项收入也是该国预算的主要来源之一。这种情况促使沙特宣布，今年至少需要借贷580亿美元。而预计沙特今年的预算赤字将达到1120亿美元。

使王储受到孤立的逮捕行动

穆罕默德·本·萨勒曼逮捕了国内数十位亲王与企业家，德国网站认为，王储一上台，其主要目标就是打破任何对他继承王位的抵抗，然而，这些逮捕行动却使王储在统治家族内部受到空前的孤立。

德国媒体：也门战争对沙特名声的影响，超过了其他的国家 [半岛电视台]

在新冠病毒大流行使沙特陷入瘫痪并加剧该国预算赤字之际，沙特还面临着许多方面的危机，其中包括由沙特自己引发的危机，例如操纵油价，王储与美国总统特朗普和俄罗斯总统普京之间的争端，也门战争，以及沙特与伊朗之间持续的冲突，而最为糟糕的是沙特国内的政治镇压，以及在执政家族内部对权力产生的前所未有的冲突。

根据王储的《2030愿景》，沙特现在本应处于穆罕默德·本·萨勒曼在2016年宣布的重大改革之中，但是国际货币基金组织预计，沙特今年的经济将萎缩2.3％。

失去民心

国家不再拥有能够分配给民众的东西，据信支持王储的沙特社会青年群体（30岁以下的沙特人），他们需要继续期待承诺与改革的实现。

在外交层面上，这位年轻的王储对伊朗和卡塔尔奉行攻击政策，但是，在也门持续的战争中，沙特受到的名誉损失要远远大于其他国家。

该媒体还发现了沙特在地区层面上影响力的下降，媒体表示，毫无疑问，穆罕默德·本·萨勒曼早就知道这场战争不可能以军事手段获胜，而沙特对也门的干预也已宣告失败。

但这一点也证实，直接而简单的撤军对穆罕默德·本·萨勒曼而言是不可能出现的，因为这将意味着他彻底失去颜面，并将也门这个沙特后花园直接开放给伊朗。