受疫情影响 伊朗第38届曙光旬国际电影节推迟到2021年

伊朗国家通讯社（IRNA）：该电影节新闻部负责人阿斯加普尔表示，考虑到很多国家由于疫情仍处在封闭状态，且伊朗疫情仍未结束，在2020年举行该活动是一个非常冒险的选择。
截至当地时间9日中午，伊朗累计确肺炎病例106220例，其中6589例死亡。
伊朗曙光旬国际电影节创立于1982年，由伊朗文化和伊斯兰指导部负责监督指导，原来每年2月举行，从2015年开始，电影节包括2月份举行的国内电影节和4月份举行的国际电影节。
伊通社（IRNA）德黑兰05月10电 由于受到新冠肺炎疫情的影响以及考虑到公众的安全和健康，伊朗决定将第38届曙光旬国际电影节推迟至2021年。
伊朗国家通讯社（IRNA）：该电影节新闻部负责人阿斯加普尔表示，考虑到很多国家由于疫情仍处在封闭状态，且伊朗疫情仍未结束，在2020年举行该活动是一个非常冒险的选择。
截至当地时间9日中午，伊朗累计确肺炎病例106220例，其中6589例死亡。
伊朗曙光旬国际电影节创立于1982年，由伊朗文化和伊斯兰指导部负责监督指导，原来每年2月举行，从2015年开始，电影节包括2月份举行的国内电影节和4月份举行的国际电影节。
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