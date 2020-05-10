受疫情影响 伊朗第38届曙光旬国际电影节推迟到2021年

伊朗国家通讯社（IRNA）：该电影节新闻部负责人阿斯加普尔表示，考虑到很多国家由于疫情仍处在封闭状态，且伊朗疫情仍未结束，在2020年举行该活动是一个非常冒险的选择。

截至当地时间9日中午，伊朗累计确肺炎病例106220例，其中6589例死亡。

伊朗曙光旬国际电影节创立于1982年，由伊朗文化和伊斯兰指导部负责监督指导，原来每年2月举行，从2015年开始，电影节包括2月份举行的国内电影节和4月份举行的国际电影节。