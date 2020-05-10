伊朗银行存款总量同比上升26.7%

伊朗国家通讯社（IRNA）：根据伊朗中央银行发布的最新数据，截至伊历1398年10月（2020年1月），伊朗银行和信贷机构存款总量达到25163.4万亿里亚尔（按目前市场汇率约1613亿美元），同比增长26.7%；贷款总量17738.8万亿里亚尔（按目前市场汇率约1137亿美元），同比增长23.5%。扣除法定存款准备金后，该国存贷比为78.6%（中国法律规定商业银行存贷比一般不能超过75%），同比下降2%。

最近伊朗的外国投资报告调查显示，从2019年3月至2020年2月底，在该国工业、矿业和贸易领域的外国合作投资项目达82项，总价值达8.54亿美元。

在总数为82家注册公司中，33家公司是100％的外国股东投资形式，48家是国内外合资公司投资形式，还有一家是合同投资形式。

从统计比例上看，工业占98%，矿业占12%，贸易占1.88%。

投资额最高的省份和国家分别是是赞詹、霍拉桑拉扎维、克尔曼沙赫、霍莫兹甘和德黑兰五个省，以及阿拉伯联合酋长国、荷兰、中国、土耳其和德国五个国家。

根据这份报告，这一时期外资投资最高的产品组分别是烟草制品、食品饮料、其他非金属矿物产品、化工产品以及可可和石油产品五组。

统计数据还显示，阿富汗的投资份额最高（有14个计划/项目），之后是土耳其（有13个计划/项目）排在第二位，中国（有11个计划/项目）排在第三位，阿联酋和奥地利（各有6个计划/项目）并列第四，伊拉克和印度（各有5个计划/项目），并列第五位。

统计数据显示，霍拉桑拉扎维省受外国投资的份额最高（有20个计划/项目）排在第一位，德黑兰省（有11个计划/项目）排在第二位，加兹温省、东阿塞拜疆和胡齐斯坦省（均有5个计划/项目）并列第三。

此外，赞詹、霍拉桑拉扎维、克尔曼沙赫和霍尔莫兹甘四省占该国批准的外国投资额的54%以上。

与此同时，伊朗国营商务公司对外贸易部副主任说，尽管受到制裁，去年（2019年），共签订了约115份国际合同，购买了超过500万吨的基本商品。

据伊朗国营商务公司周日的报道，阿米尔·塔莱比（Amir Talebi）补充说，据统计调查显示，2019年用于储存的基本货物进口量比2018年增长了约2.5倍。

伊朗国营商务公司外贸部副主任说，今年（2020年），每天将有5万吨的基本商品在港口装载并被运往目的地，其中包括大米、油、糖等生活必需品。