米体：那不勒斯关注伊朗国脚阿兹蒙，但还没展开正式谈判

伊朗国家通讯社（IRNA）：据意大利媒体《米兰体育报》的消息，那不勒斯正在关注25岁的阿兹蒙，把他视为梅尔滕斯的潜在替代者。

最近，那不勒斯已经向泽尼特询问了阿兹蒙的情况。

对于阿兹蒙来说，他愿意前往意甲联赛踢球。不过，在梅尔滕斯的未来尚未明朗之前，那不勒斯不会和泽尼特展开正式谈判。

《米兰体育报》同时指出，目前阿兹蒙的转会身价应该是1500万欧元。

加盟泽尼特至今，阿兹蒙已经代表球队出战过45场比赛，斩获26粒进球和10次助攻。