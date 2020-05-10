新华社：伊朗推出首台国产呼吸机治疗新冠肺炎

伊通社（IRNA）恩泽利05月10电 伊朗最大的国家湿地－恩泽利舄湖(Talabe Anzali)。恩泽利舄湖是全世界大型舄湖之一，面绩约有228,000平方米，丰富的动、植物生态系统让此地成为为数众多的禽鸟栖地，每年来自俄罗斯西伯利亚地区的侯鸟来此过冬繁殖，因此长期以来此地一直被爱鸟人士视为赏鸟圣地。舄湖常被错写为“泻湖”，是一种因为海湾被沙洲所封闭而演变成的湖泊，所以一般都在海边。这些湖本来都是海湾，后来在海湾的出海口处由于泥沙沉积，使出海口形成了沙洲，继而将海湾与海洋分隔，因而成为湖泊。