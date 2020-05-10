新华社：伊朗推出首台国产呼吸机治疗新冠肺炎

伊朗国家通讯社（IRNA）：据新华社报道，报道称，受美国制裁影响，伊朗进口卫生设备受限，如今伊朗一家科技公司实现了自主生产呼吸机用于治疗新冠肺炎。迄今，伊朗的医院一直依靠以前进口的呼吸机来应对新冠疫情。
伊朗卫生部门预计新冠疫情秋季可能卷土重来，届时伊朗可能面临呼吸机短缺的困境，这家公司宣布将尽其所能增加产能，并表示所产呼吸机质量与国外同类产品相当。
伊朗卫生部9日宣布，截至当地时间中午，伊朗新增新冠确诊病例1529例，累计确诊106220例，累计死亡6589例，治愈85064例。
伊通社（IRNA）德黑兰05月10电 伊朗10日推出首台国产呼吸机，可用于治疗新冠肺炎。
伊朗国家通讯社（IRNA）：据新华社报道，报道称，受美国制裁影响，伊朗进口卫生设备受限，如今伊朗一家科技公司实现了自主生产呼吸机用于治疗新冠肺炎。迄今，伊朗的医院一直依靠以前进口的呼吸机来应对新冠疫情。
伊朗卫生部门预计新冠疫情秋季可能卷土重来，届时伊朗可能面临呼吸机短缺的困境，这家公司宣布将尽其所能增加产能，并表示所产呼吸机质量与国外同类产品相当。
伊朗卫生部9日宣布，截至当地时间中午，伊朗新增新冠确诊病例1529例，累计确诊106220例，累计死亡6589例，治愈85064例。
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