伊朗最高领袖参加抗击疫情视频会议 （图）

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）通过视频连线的方式参与了国家抗击新冠肺炎疫情特别工作组例行会议。

伊朗最高领袖强调，现在国家各部门要坚决贯彻国家抗击新冠肺炎疫情特别工作组各项决策部署，坚决贯彻坚定信心、精准施策的总要求，以更坚定的信心、更果断的措施，紧紧依靠人民群众，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住，坚决打赢疫情防控的人民战争。

阿亚图拉·哈梅内伊说，我向医生、护士以及所有抗击近期在我国出现的疫情的战斗者们表示衷心的感谢！同时我还感谢卫生部长先生及他的所有同事们为抗疫工作所做的努力。

会议上，伊朗总统鲁哈尼表示，伊朗在控制和抗击疫情方面取得了良好的成绩，自4月13日起，每日新增的死亡人数降至两位数。同时全国的中、低风险区经济活动自4月18日起重启，下周有可能进一步开放。

据悉，目前，伊朗有158个城市被评估为低感染风险的白色城市，在这些城市中清真寺等宗教活动已经开放，并将在下周（5月16日）开放中、小学学校，但对学生上学不做强制性要求。对大学的开放将另作安排。

针对疫情导致的经济问题，鲁哈尼表示政府已经划拨了10亿欧元用以支持失业人群及医疗卫生行业，目前30%已经支付。