伊朗国家通讯社（IRNA）：联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书艾丽西娅·巴雷纳（Alicia Barena）是世界优秀的女性领导人之一，她对副总统马苏梅·艾布特卡尔（Maesumeh Ebtekar）在妇女和家庭事务方面的信件作出回复。在表示尊重的同时，她对新冠病毒的爆发对伊朗家庭带来的社会和经济的双重压力表示遗憾。

她强调，该委员会正在寻求国际组织力量以取消阻碍对抗新冠病毒的制裁，特别是将该问题上报了联合国秘书长以及20国集团网络首脑会议。。

联合国人类住所规划署执行主任墨门托·穆罕默德·谢里夫（Meemant Mohammad Sherif）在回复马苏梅·艾布特卡尔（Maesumeh Ebtekar）的信件时，表示将努力呼吁以取消制裁。

此外，联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生在回应负责妇女和家庭事务的副总统的信件时，首先对其表示了感谢，并对在伊朗爆发新冠病毒的消息表示遗憾。他呼吁应该对伊朗人民和政府表示同情，特别是直接受到该病毒影响的家庭。她宣布将和联合国秘书长一道，努力动员所有政府，以解决伊朗为减少该病毒影响所需的进口药品和医疗设备的问题。

马苏梅·艾布特卡尔（Maesumeh Ebtekar）上个月通过外交部向世界世界女政治领袖们发送了信函，并致辞了重要的讲话。